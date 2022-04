In Afghanistan i talebani hanno liberato un operatore umanitario americano

AGI - I talebani hanno liberato Safiullah Rauf, un riservista dell'esercito Usa, di origine afghana e che svolgeva attività umanitaria a Kabul, prigioniero dal dicembre scorso del regime afghano. Dopo 105 giorni di cattività, il 27enne è stato liberato insieme al fratello: entrambi sono profughi afghani in Usa che hanno fondato la Human First Coalition, che nei mesi successivi al ritorno dei talebani a Kabul hanno lavorato per evacuare quanti cercavano disperatamente di fuggire dal Paese. Safiullah Rauf e Anees Khalil sono stati imbarcati su un aereo per il Qatar, da dove saranno trasferiti in Usa.