Ci sono degli incendi vicino alla centrale di Chernobyl

AGI - "I vigili del fuoco stanno cercando di estinguere gli incendi vicino alla centrale nucleare di Chernobyl". Lo ha annunciato l'Aiea su Twitter riportando che "lievi aumenti delle concentrazioni di cesio nell'aria sono state rilevate a Kiev e in due centrali nucleari, ma non hanno posto problemi significativi a livello di radiazioni". Poco prima, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, si era detto "gravemente preoccupata" per "la sicurezza degli impianti nucleari" e aveva avvertito che "la necessità di prevenire un incidente nucleare diventa ogni giorno più urgente".