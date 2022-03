Quadrante: la nuova strategia di Mosca, città assediate e affamate

Il premier alla Camera in vista del Consiglio europeo e del vertice Nato: "La difesa Ue rafforza l'Alleanza atlantica. Non intervenire significa difendere l'aggressore. E sull'energia: "Serve un ripensamento a livello europeo, occorre diversificare fornitori e fonti. Piu' investimenti in rinnovabili". Infine monito alla Cina "non aiuti la Russia ma contribuisca agli sforzi per la pace"