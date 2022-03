Un bimba canta Frozen in un rifugio antiaereo e commuove il web

AGI - La piccola Amelia, brilla come il suo maglione con le stelle, quando si alza in piedi e canta la sua canzone preferita, tra valei, materassini di fortuna, scatolette di cibo. La platea che l'ascolta, silenziosa, è quella di un rifugio antiaereo a Kiev, dove da giorni la bimba si nasconde insieme a decine di persone. Il video postato sui social è subito diventato molto popolare.

Molti genitori ascoltando Amelia che canta in russo, riconosceranno di certo il motivo amato dai bambini di tutto il mondo: è la canzone di Elsa dal film Frozen, "Let it go" di Idina Menzel. La voce di Amelia è arrivata fino alla cantante statunitense, che ha poi rilanciato il video su Twitter con l'auspicio "Noi ti rivedremo" un giorno, quando sarai famosa.

A Ukrainian girl who gained worldwide attention for singing "Let it Go" while in hiding from Russian attacks is now singing her country's national anthem in Poland. https://t.co/HlZavvNeI6