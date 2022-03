La navicella Soyuz è partita con un equipaggio tutto russo. Non accadeva da 14 anni

AGI - La Russia ha lanciato la navicella spaziale Soyuz MS-21 diretta alla Stazione spaziale internazionale (Iss) con a bordo il primo equipaggio composto esclusivamente da cosmonauti russi dal 2008.

La navicella, così chiamata dall'agenzia spaziale russa Roscosmos in onore di Sergei Korolyov, considerato il padre della cosmonautica sovietica e l'artefice delle più importanti conquiste della storia dell'esplorazione del cosmo, è stata lanciata alle 16:55 ora italiana dal Cosmodromo russo di Baikonur, nella steppa kazaka.

Three cosmonauts are racing to the station after launching aboard the Soyuz MS-21 crew ship at 11:55am ET today from Kazakhstan (8:55pm Baikonur time). More... https://t.co/LwcVMvI6xk pic.twitter.com/g5A5MdKnzL