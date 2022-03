La portavoce di Navalny, tutti alla manifestazione oggi

AGI - "Esorto tutti ad andare alla manifestazione quest'oggi": è l'appello su Twitter di Kyra Yarmish, la portavoce di Alexei Navalny, il principale oppositore russo.

Navalny, che è in carcere, ha chiesto per oggi manifestazioni di protesta alla guerra in Ucraina in tutte le città russe.

"La guerra in Ucraina non è nata da zero", osserva la sua portavoce denunciando i "folli disegni imperiali di Mosca".

"Venti anni di distruzione delle elezioni, dei tribunali, della stampa, dell'economia e della coltivazione di folli disegni imperiali: ecco cosa ha portato a questo. Dobbiamo porvi fine", insiste la portavoce di Navalny.