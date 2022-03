A rischio l'agenda verde di Joe Biden

AGI - Il presidente Joe Biden, entrato alla Casa Bianca con un'ambiziosa agenda sul cambiamento climatico, è assediato da pozzi petroliferi e stazioni di carburante.

Il nuovo record di 4,3 dollari al gallone (equivalente a circa 3,7 litri) segna un picco che non veniva raggiunto dal 2008 e rischia di portare gli Stati Uniti verso il precipizio della recessione.

Queste dovevano essere le settimane in cui l'inflazione sarebbe dovuta scendere, in coincidenza con l'attenuarsi dell'emergenza pandemica, invece ha registrato oggi un +7,9 su base annua, record dal 1982.

Tutte notizie che sembrano spingere all'angolo Biden e rimettere in dubbio l'agenda 'green', il caposaldo della sua campagna elettorale nel 2020.

Se il capo della Casa Bianca sogna un'America indipendente dai combustibili, invasa da auto elettriche, persino da veicoli blindati militari a zero emissioni, il presente mette tutto a rischio davanti all'emergenza petrolio.

"È sorprendente - commentano gli analisti di Moody's - vedere come gli Stati Uniti abbiano deciso di rinunciare a tre milioni di barili di petrolio russo al giorno. Vanno rimpiazzati e vanno rimpiazzati in fretta".

Biden ha chiesto aiuto ad Arabia Saudita e Venezuela, ricevendo un no dagli emiri e una tenue apertura dal presidente Nicolas Maduro.

Le cinquecentomila stazioni elettriche di ricarica per auto possono attendere, adesso Biden deve contenere i prezzi del carburante.

Molti governatori, inclusi quelli di Stati risultati decisivi nella sua elezione, dal Wisconsin alla Pennsylvania, gli hanno chiesto di congelare le tasse federali sui carburanti, in modo da contenere il rialzo dei prezzi e dare una boccata d'ossigeno a milioni di americani.

Anche nel discorso di martedi', il presidente ha ricordato al Paese quanto "sia importante la sfida verde" per l'America, bisognosa di "rendersi indipendente" sul piano energetico.

Ma l'agenda verde ha bisogno di anni, almeno una decina, per vedere i risultati e il presente non aspetta. Biden ha scaricato sul presidente russo Vladimir Putin tutta la responsabilità per l'aumento dei prezzi, ma il carburante è in costante aumento da un anno.

Rispetto allo stesso periodo del 2021 il gallone costa un dollaro in più, e in alcune aree del Paese la differenza e' anche di due dollari, tipo la California dove il prezzo è superiore ai cinque dollari. Il piano sul clima, nel frattempo, è bloccato al Senato e con poche possibilità di successo.

Cosi' i risultati ottenuti dal capo della Casa Bianca in questi primi quattordici mesi appaiono soltanto simbolici: uno su tutti, il ritorno agli accordi di Parigi sul clima.

Il piano infrastrutture, che prevede investimenti federali per la creazione di progetti a energia pulita, manca di molte parti strutturali, alle quali devono contribuire le amministrazioni locali.

Molti rappresentanti democratici, che nel 2020 fecero campagna per Biden spingendo per un piano aggressivo sul clima, hanno notato un rallentamento e temono l'arrivo di una devastante sconfitta alle elezioni di Midterm, a novembre, per il rinnovo parziale del Congresso.

"Gli elettori ci guardano e scuotono la testa", ha ammesso la rappresentante democratica della Camera, Pramila Jayapal.

"Per motivarli ad andare alle urne - ha aggiunto - dovremmo mostrare quello che abbiamo ottenuto finora sul piano ambientale e purtroppo non abbiamo niente".

Biden è consapevole del grosso rischio che ha davanti, la consigliera al Clima per la Casa Bianca, Gina McCarthy, ha promesso che l'amministrazione "correra' molto velocemente" nei prossimi mesi. Il presidente ha bloccato il gasdotto Keystone XL che dal Canada attraversa tutta l'America e cancellato una serie di provvedimenti presi dal suo predecessore, Donald Trump, a favore delle compagnie petrolifere.

Ma la parte più ambiziosa dell'agenda 'green', incluso il dimezzamento delle emissioni nocive entro il 2030, sembra molto lontana dal realizzarsi. Neanche dai giudici arriva una mano.

Dopo la decisione, nel 2021, di una corte federale di annullare il blocco delle trivellazioni nei terreni federali, venerdì un altro giudice federale ha bloccato l'amministrazione Biden dall'usare le sue stime sull'impatto economico delle emissioni per promuovere nuove leggi.