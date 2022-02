L'ambasciatore ucraino in Italia: "Grati a Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione con la Russia"

AGI - "Siamo grati al presidente del Consiglio Mario Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione tra Ucraina e Russia, perché crediamo nel dialogo diplomatico come l’unica soluzione: lo ha detto l'ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, in un'intervista all'AGI, in vista della visita a Mosca del premier italiano.

“Rimaniamo fermamente impegnati in una soluzione politico-diplomatica", ha aggiunto il diplomatico, "e, insieme ai nostri partner, massimizziamo gli sforzi per ridurre la tensione e mantenere la situazione in linea con il dialogo diplomatico".

La richiesta di mediazione, ha ricordato l'ambasciatore, è arrivata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, durante la sua ultima conversazione telefonica con Draghi.

Zelensky, ricorda, ha detto più volte che vuole incontrare il presidente Vladimir Putin per parlare di come abbassare la tensione, "ma fino ad ora la parte russa ha sempre negato tale iniziativa".

Da Est evacuazione di massa di bambini

Il governo ucraino è “particolarmente preoccupato per le notizie sul trasferimento di massa di bambini dai territori occupati alla Russia”: lo ha detto l'ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, in un'intervista all'AGI, nelle ore in cui si sta deteriorando la situazione al confine tra Ucraina e Russia.

Secondo il diplomatico, "la Federazione Russa sta svolgendo la sua campagna per diffondere massiccia disinformazione ed esasperare la situazione della sicurezza".

"Chiediamo alla comunità internazionale, al governo italiano, agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di condannare immediatamente le provocazioni condotte dalla Federazione Russa e dalle sue amministrazioni di occupazione nel Donbas che minacciano il processo politico-diplomatico", è l'appello del diplomatico.

"È giunto il momento di intraprendere azioni decisive per prevenire una nuova ondata di aggressioni contro l'Ucraina, che avrà conseguenze distruttive non solo per la sicurezza dei cittadini ucraini ma anche per la sicurezza di tutti i cittadini europei", ha concluso l'ambasciatore.