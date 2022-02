Il franglais sta diventando un problema

L’anglicizzazione sempre più forte della lingua francese è motivo di preoccupazione per l’Académie di Francia, che in un rapporto elenca diverse minacce a cui è esposta. L’allarme per l’utilizzo “invasivo del franglais” - ovvero la contaminazione della lingua francese con termini inglesi definiti di “basso livello” – è così grande che i membri della blasonata accademia francese hanno costituito un’apposita commissione di sei esperti tra studiosi, scrittori e linguisti, di cui Danièle Sallenave e Amin Maalouf.

‘French days’, ‘Sky Team’, ‘Easy drive’ sono alcuni dei termini messi all’indice dagli accademici, puristi della lingua francese di cui sono strenui difensori. Secondo loro queste espressioni sono poco coerenti ortograficamente, rendendo la loro comprensione ancora più complessa, oltre al rischio che l’onnipresenza dell’inglese nella lingua francese “sia un fattore di frattura sociale e generazionale”, lasciando indietro una parte della popolazione.

Per il membro dell’Académie, Daniel Rondeau, si è di fronte a un “vero pericolo culturale in quanto tutto è legato: la nostra letteratura, la nostra cultura, la nostra storia”. Oltre a provocare una “insicurezza linguistica” in chi non capisce i termini in ‘franglais’, è quindi concreto il pericolo di indebolimento della lingua francese. “E’ l’unione per il gusto delle parole e la scelta della libertà. Non dobbiamo abbandonare questa battaglia poiché significherebbe rinunciare a una parte essenziale di noi stessi” ha sottolineato Rondeau.

Secondo un recente sondaggio del Centro di Ricerca per lo Studio e l’Osservazione delle Condizioni di Vita (Credoc), il 47% dei francesi è infastidito dagli slogan contenenti parole in inglese e il 70% fa notare un deteriorarsi della lingua francese nei media e sui social.