La Russia ha mostrato le immagini del ritiro delle truppe dal confine ucraino

AGI - Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video spiegando che mostra carri armati e veicoli militari russi che lasciano la Crimea, annessa da Mosca nel 2014.

Il dicastero precisa che alcune truppe torneranno alle loro basi. Lo riferisce l'agenzia Reuters.

Il dicastero precisa che le truppe in questione hanno concluso le esercitazioni in Crimea: "Le unità del distretto militare meridionale, avendo completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno dirigendo verso le proprie basi permanenti", spiega il dicastero in una nota. La tv pubblica ha mostrato immagini di truppe che attraversano un ponte che collega la Crimea con la Russia.