Cronologia del giorno più 'caldo'

AGI - Dall'appello del presidente Usa Biden che ha chiesto agli americani di lasciare l'Ucraina alle nuove esercitazioni militari di Mosca; dal timore della Nato di "rischio concreto di conflitto armato in Europa" all'allarme degli 007 norvegesi e al vertice telefonico dei leader occidentali: ecco la cronologia odierna dei frenetici sviluppi della crisi ucraina.



24.00 - BIDEN, CITTADINI USA LASCINO SUBITO IL PAESE

L'appello del presidente Usa: "Non e' come avere a che fare con un'organizzazione terroristica", ma "con uno degli eserciti piu' grandi del mondo", "le cose potrebbero andare fuori controllo rapidamente".



09.25 - BLINKEN, RISCHIO INVASIONE "IN QUALSIASI MOMENTO"

"L'invasione russa potrebbe "iniziare in qualsiasi momento, anche durante le Olimpiadi", ha sottolineato il segretario di Stato americano, Antony Blinken rilanciando l'appello di Biden.



11.17 - PESKOV, INFRUTTUOSI COLLOQUI FORMATO NORMANDIA

Il portavoce del Cremlino si rammarica per l'esito "infruttuoso" degli incontri di ieri in Germania dei consiglieri politici di Mosca, Kiev, Berlino e Parigi.

12.34 - NUOVA ESERCITAZIONE MILITARE DEI RUSSI AL CONFINE

La Difesa annuncia "esercitazione tattica per missioni da combattimento" con 400 militari, droni e 70 veicoli, compresi carri armati.



13.22 - KIEV MINIMIZZA APPELLO BIDEN A LASCIARE PAESE

"Non c'e' nulla di nuovo in questa dichiarazione", ha affermato il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. Kiev aveva gia' ritenuto esagerata la decisione Usa di evacuare le famiglie del personale dell'ambasciata e la previsione di una invasione imminente da parte di Mosca.



14.39 - NATO, RISCHIO CONCRETO DI CONFLITTO ARMATO IN EUROPA

Lo ribadisce il segretario generale, Jens Stoltenberg, sottolineando che "cresce il numero di soldati russi" al confine.



15.40 - BIDEN CONVOCA VERTICE TELEFONICO CON I LEADER OCCIDENTALI

In videoconferenza il presidente Usa, i suoi omologhi francese e polacco, Macron e Duda, il cancelliere tedesco Scholz, il presidente del Consiglio Draghi, il premier britannico Johnson, il segretario generale della Nato Stoltenberg, la presidente della Commissione Ue von der Leyen.

16.21 - 007 OSLO, MOSCA PRONTA A INVASIONE E ATTACCHI MINORI

Per il capo dei servizi segreti norvegesi, Nils Andreas, la decisione spetta adesso soltanto al Cremlino. I russi "hanno 150 mila combattenti ammassati al confine e armi innovative per passare all'azione, che puo' essere una invasione limitata dell'Est dell'Ucraina o una serie di mini attacchi nel Paese o una invasione completa con una occupazione dell'intero Paese o di alcune sue parti".



16.48 - KIEV A MOSCA, 48 ORE PER CHIARIRE MANOVRE MILITARI

L'Ucraina ha formalmente invocato il meccanismo di riduzione del rischio previsto dal Documento di Vienna, secondo il quale la Russia deve fornire una spiegazione dettagliata sugli obiettivi, l'ubicazione precisa e le date di completamento delle sue attivita' militari, nonché la designazione, la subordinazione, il numero delle unita' e degli equipaggiamenti coinvolti. "Mosca ha 48 ore per rispondere o chiederemo la convocazione di una riunione dell'Osce".



16.52 - PRIMO OK CONSIGLIO UE AD ASSISTENZA FINANZIARIA 1,2 MLD

"L'obiettivo è fornire un sostegno rapido in una situazione di profonda crisi e di rafforzare la resilienza dell'Ucraina".



16.59 - MINISTRO DIFESA GB "RASSICURATO DA MOSCA, NON INVADE"

Ben Wallace ha incontrato a Mosca l'omologo russo, Sergei Shoigu.

18.08 - ISRAELE EVACUA LE FAMIGLIE DEI DIPLOMATICI

Per "l'aggravarsi della situazione".



19.17 - STOLTENBERG, UNITI E PRONTI A OGNI SCENARIO

Cosi' il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il vertice telefonico con Biden e altri leader occidentali. "La Nato rimane aperta al dialogo, mentre assicura la protezione di tutti gli alleati", ha aggiunto.



19.27 - UE, PRONTI A SANZIONI A MOSCA IN FINANZA ED ENERGIA

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: "Tutte le opzioni sono sul tavolo, le sanzioni" contro Mosca "in caso di aggressione militare" "riguarderanno i settori finanziario ed energetico, nonche' le esportazioni di prodotti high-tech".



19.42 - BERLINO, SANZIONI DRASTICHE SE MOSCA INVADE

I leader occidentali hanno avvertito che sanzioni vareranno "subito" sanzioni "drastiche" contro la Russia se Mosca dovesse invadere l'Ucraina, riferisce un portavoce del governo tedesco.



19.45 - GB INVITA SUOI CITTADINI A LASCIARE L'UCRAINA

Il governo britannico ha invitato i suoi cittadini a lasciare l'Ucraina, "mentre ci sono ancora mezzi di trasporto commerciali disponibili".



19.49 - JOHNSON AGLI ALLEATI, TEMO PER SICUREZZA EUROPA

Cosi' il premier britannico nella telefonata con Biden e altri leader mondiali.



20:25 - SULLIVAN: NON ESCLUSA INVASIONE PRIMA DI FINE GIOCHI

il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, non esclude che la Russia possa invadere l'Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. "L'attuale schieramento di truppe e' in una posizione tale da consentire un'iniziativa in qualsiasi momento", ha spiegato.