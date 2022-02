Anthony Fauci: "Le restrizioni apparterranno presto al passato"

AGI - "Le restrizioni saranno presto una cosa del passato". Intervistato dal Financial Times, Anthony Fauci si mostra più ottimista che mai sull'andamento dell'epidemia da coronavirus e indica una prospettiva in cui saranno le autorità sanitare locali a gestire la risposta al virus e non più l'amministrazione Biden.

Il consigliere del presidente americano per la lotta al Covid, da sempre fautore di una linea rigorosa, si dice "certo" di una "uscita da una fase pandemica vera e propria verso una situazine in cui le decisioni saranno prese a un livello locale. Inoltre, le persone decideranno da sole come coimportarsi con il virus".

Fauci evita di utilizzare il termine "endemico" per definire l'attuale andamento della pandemia, e preferisce parlare di una situazione di "equilibrio", in cui il governo federale non avrà la necessità di tenere costantemente sotto controllo i livelli del contagio. "Non c'è modo di eradicare questo virus - aggiunge - ma spero che ci stiamo avvicinando a un momento in cui avremo abbastanza persone vaccinate e abbastanza persone protette dopo aver preso il Covid, che le restrizioni diventerannmo una cosa del passato".

Quanto alle dosi di richiamo, al booster, per l'immunologo "dipende dal soggetto: una persona normale, un trentenne in salute, senza patologie pregresse, potrà fare il booster una volta ogni quattro cinque anni".