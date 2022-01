Fauci: "Sui vaccini l'Italia ha fatto meglio degli Usa"

AGI - Il virologo americano Anthony Fauci si è "congratulato con l'Italia" per la campagna vaccinale contro il Covid. In Italia l'81% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre negli Usa è il 74%: "Per certi aspetti, l'Italia ha fatto meglio degli Usa nel vaccinare la popolazione", ha sottolineato il noto esperto, durante il collegamento dagli Usa per la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa da parte de La Sapienza.

"Questo riconoscimento ha un significato speciale per me, i miei genitori e nonni sarebbero così fieri che il loro Paese natale abbia onorato il loro figlio e nipote", ha commentato Fauci.

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, tra gli esperti più ascoltati durante l'epidemia di Covid, ha ricevuto il riconoscimento "per il suo ruolo fondamentale nello studio delle malattie infettive e immunomediate, con particolare riguardo ai primi studi pioneristici sulle infezioni da Hiv, alla messa a punto di misure di contenimento della trasmissione e di terapie efficaci contro l'Aids", ha fatto sapere l'ateneo romano.