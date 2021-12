Bomba nella scuola di un convento in Russia, incerto il bilancio

AGI - Un adolescente ha fatto irruzione nell'area scolastica di un convento a Serpukhov, 100 chilometri a Sud di Mosca, e ha fatto esplodere un ordigno rudimentale. Circolano versioni contrastanti sul bilancio. Il ministero dell'Interno della regione di Mosca ha affermato che il bilancio è ancora "da chiarire" ma ha confermato il ferimento di sole due persone, tra cui l'attentatore, che era stato dato per morto da fonti di polizia. Un diciottenne ex allievo dell'istituto, spiega il ministero, è entrato nell'edificio con un ordigno rudimentale e si è fatto saltare in aria, ferendo un quindicenne.

L'agenzia Interfax aveva riferito del ferimento di sei minori e della morte dell'attentatore. Tass e Ria Novosti hanno scritto di sette feriti, incluso l'attentatore.