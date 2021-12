Un'opera di Picasso è stata venduta per 20 milioni di dollari alla Miami Art Week

AGI - Un Picasso del 1967, "Mousquetaire et Femme a la Fleur", venduto per quasi 20 milioni di dollari, è stato fino a giovedì l'opera d'arte più costosa venduta all'interno della fiera della Miami Art Week.

La galleria newyorkese Helly Nahmad ha venduto l'opera del genio cubista spagnolo martedì scorso durante una presentazione per i collezionisti prima dell'apertura della fiera Art Basel Miami Beach, secondo il portale Artsy.net. Il prezzo supera di gran lunga i 4 milioni raggiunti per un'opera dell'urban artist britannico Bansky, annunciati all'inizio della settimana.

Art Basel Miami Beach, la più grande fiera d'arte degli Stati Uniti, ha saltato il suo evento annuale nel 2020 per la prima volta dal 2002 a causa della pandemia, e gli esperti ritengono che l'edizione di quest'anno registrerà da una parte un'affluenza più ridotta rispetto al 2019, a causa di alcune restrizioni di viaggio ancora in atto, ma dall'altra una crescita delle vendite.

Tra le ultime acquisizioni, tutte sopra il milione di dollari, c'è "Untitled 1" (1999) dell'artista etiope-americana Julie Mehretu, per il quale un compratore anonimo ha pagato 3,95 milioni di dollari. Stessa cifra pagata dal nuovo proprietario di "It took me years to learn the right attitude (2002)", del pittore astratto americano Mark Bradford.