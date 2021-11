Joe Biden compie 79 anni

AGI - Una colonscopia, anche se di routine, non è il modo migliore per festeggiare il giorno del compleanno, ma Joe Biden, che il 20 novembre compie 79 anni, ha molti motivi per sorridere.

Il più vecchio presidente della storia americana è arrivato a questo traguardo incassando due successi politici di cui aveva bisogno come dell'ossigeno, dopo essere crollato in tutti i sondaggi: l’approvazione del Congresso del piano infrastrutture da circa un miliardo di dollari, e il via libera della Camera al Build Back Better Act da 1900, ha riportato un po’ di serenità in un uomo partito con un alto indice di popolarità e poi, dalla scorsa estate, avviato verso un declino accelerato dalla nuova emergenza pandemica e dalla confusa gestione del ritiro dall'Afghanistan.

Il piano welfare

Il via libera al piano su welfare e clima, qualcosa che si non vedeva da cinquant’anni, e che ai commentatori americani ha ricordato il ‘New Deal’ di Franklin Roosevelt, ha riportato il sorriso nel ‘vecchio Joe’, come lo chiamano nella sua Wilmington, in Delaware. La colonscopia faceva parte della visita medica a cui sono sottoposti i presidenti.

Per lui, che è andato al Walter Reed National Military Medical Center, dove un anno venne ricoverato per Covid il suo predecessore, Donald Trump, è stata la prima visita da presidente degli Stati Uniti. In quei lunghi minuti in cui si è sottoposto ad anestesia, i poteri presidenziali sono passati formalmente alla vice, Kamala Harris, un’altra delle spine di questi primi dieci mesi di mandato.

Harris è spesso finita ai margini, ha rubato poche volte la scena, non ha saputo spalleggiare Biden nel momento in cui il presidente è finito nel mirino degli attacchi repubblicani. Lo staff della Casa Bianca ha contestato a quello della vice l’assenza di quel ‘Ciclone Kamala’ che avrebbe dovuto rappresentare la carta vincente della coppia presidenziale. L’uscita improvvisa della direttrice della comunicazione, Ashley Etienne, dovrebbe rappresentare un punto di svolta che, nella speranza dei democratici, può coincidere con la risalita nei sondaggi.

Il ‘New Deal’, se passerà anche l’ultimo esame al Senato, è destinato a cambiare la vita degli americani, perché prevede una serie di sgravi fiscali e accessi all’assistenza medica e scolastica per milioni di persone della classe media e delle fasce più deboli. Da oggi, però, il numero 79, come gli anni del presidente, diventeranno ufficialmente un fattore politico. Anche se il tema non è nuovo.

Durante la campagna elettorale un agricoltore dell’Iowa, dall’alto dei suoi 83 anni, disse che Biden gli sembrava troppo vecchio per fare il presidente. “e poi - aveva aggiunto - basta vederlo come si muove lentamente”. Biden gli aveva risposto, dicendosi disponibile a una sfida a chi faceva più flessioni o una corsa o a un test d’intelligenza.

Il duello non c’è mai stato, ma Biden sa di dover fugare i dubbi sulla sua età. Ronald Reagan, il più vecchio prima di lui, lasciò la Casa Bianca nell’89 quando aveva 77 anni e 349 giorni.

L’anno scorso un gruppo di medici ha provato a inviare messaggi confortanti, dicendo che - dall’analisi delle aspettative di vita della famiglia Biden - il presidente potrebbe arrivare a quasi 97 anni.

La madre morì a 92, il padre a 86. Se le previsioni fossero vere, e Biden dovesse seguire le orme di un altro presidente democratico, il centenario Jimmy Carter, l’ipotesi ricandidatura alla Casa Bianca resterebbe intatta.

La sua portavoce, Jen Psaki, sostiene che dietro questo mantra dell’età c’è una cospirazione alimentata dai social, ma vale per tutti. Lo stesso Donald Trump, che medita di ricandidarsi per le presidenziali 2024, fra tre anni ne avrà 78.

Un anno fa, per il precedente compleanno, Biden scelse di restare a Wilmington, dove incontrò la Speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei senatori democratici Chuck Schumer. Anche quest’anno il presidente dovrebbe passare la giornata in famiglia, in compagnia della moglie Jill, che ha compiuto 70 anni il 3 giugno.

La coppia ha deciso di stare a Wilmington tra la gente della loro parrocchia, molti dei quali vantano almeno un selfie conservato nel cellulare, in cui Biden appare in due versioni: con o senza i Ray Ban da sole. E sempre con il sorriso.