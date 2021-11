Lo smog soffoca Delhi, le scuole chiudono a tempo indeterminato

AGI - Lo smog soffoca New Delhi e le autorità della capitale indiama hanno disposto la chiusra delle scuole fino a nuovo ordine, hanno lanciato appelli a lavorare da casa e hanno vietato almeno fino al 21 novembre l'ingresso in città ai mezzi pesanti non indispensabili.

Delhi, circa 20 milioni di abitanti, è una delle città più inquinate del mondo e ogni anno in inverno è avvolta da una spessa coltre di smog. Sabato il governo della città aveva ordinato la chiusura delle scuole per una settimana e vietato i lavori di costruzione per quattro giorni. Ma ora la Commissione per la gestione della qualità dell'aria ha ordinato la chiusura di tutte le scuole al momento a tempo determinato.