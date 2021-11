Le minacce dell'Isis a Di Maio

AGI - Nuove minacce al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da parte dell'Isis. I terroristi hanno pubblicato un lungo pezzo sul sito del periodico Al-Naba in cui compare anche la fotografia del responsabile degli Esteri. Il sito è utilizzato da Isis per fare campagna di proselitismo.

Quattro mesi fa, sullo stesso periodico, comparvero altre minacce a Di Maio in seguito alla riunione della coalizione internazionale anti Isis ospitata a Roma.

"Sono vicino a Luigi Di Maio per le nuove, gravissime minacce ricevute dai terroristi Isis. Non ci fanno paura: il suo impegno, al servizio del Paese e della stabilita' internazionale, non sarà scalfito da atti intimidatori. Chi tocca Luigi tocca ognuno di noi" scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte, su Twitter.

Solidarietà è venuta anche dal Pd. "A nome mio personale e di tutta la comunità del Partito democratico esprimo preoccupazione per questo ennesimo, grave ed esplicito atto intimidatorio" scrive in una nota il segretario Enrico Letta, "Le minacce dell'Isis certo non fermeranno l'impegno del Ministro, della Farnesina e di tutto il governo italiano nel contrasto al fondamentalismo e al terrorismo internazionale".