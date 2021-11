Nel Guinness dei primati c'è un bimbo nato sotto il mezzo chilo

AGI - Ha più di un anno di età ed è già entrato nel Guinness dei primati: quando è nato, alla ventunesima settimana di gravidanza gemellare della mamma, il bambino pesava meno di una libbra (che corrisponde a 454 grammi). Come racconta la Cnn, Michelle Butler era incinta di cinque mesi di due gemelli quando è stata portata d'urgenza in travaglio all'ospedale dell'Università dell'Alabama di Birmingham. Il 5 luglio 2020 ha dato alla luce i suoi bambini, ma solo uno dei due, Curtis, è sopravvissuto. Sua sorella, C'Asya, era molto meno sviluppata e non ce l'ha fatta.

Ora Curtis ha ottenuto il riconoscimento dal Guinness World Records. Se il parto fosse avvenuto a termine, oggi avrebbe compiuto un anno; quando nacque, pesava poco più di 410 grammi e completò il suo sviluppo in un'incubatrice, dove rimase per 275 giorni, oltre 9 mesi, per tornare a casa il 6 aprile scorso. Il record era precedentemente detenuto da un bambino nato appena un mese prima di Curtis, ma quello ancora prima era invece vecchio di oltre 30 anni.