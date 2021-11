Multato per un minuto ritardo, in Giappone macchinista treno fa causa

AGI - Un macchinista di treni giapponese ha fatto causa alla sua azienda dopo che il suo salario è stato decurtato di 56 yen (43 centesimi di euro) per un minuto di ritardo, una 'vergogna' per il sistema ferroviario, famoso per la puntualità.

L'episodio è avvenuto nel giugno 2020: a causa di un contrattempo, il treno ha subito un ritardo e l'uomo è stato multato dalla West Japan Railway. Ora chiede 2,2 milioni di yen (17 mila euro) di risarcimento per danni psicologici.