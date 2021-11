Confermato il primo caso di un cane contagiato

AGI - Il Regno Unito ha registrato il primo caso confermato di un cane contagiato dal Coronavirus. L'animale è risultato positivo al Covid-19 nel laboratorio dell'Animal and Plant Health Agency a Weybridge, lo stesso dove lo scorso anno era risultato positivo un gatto. Il cane, le cui condizioni sono in via di miglioramento, sarebbe stato contagiato dai padroni, i quali erano precedentemente risultati positivi al virus.