Londra vuol capire come un serial killer abbia violato 99 cadaveri

AGI - Le autorità britanniche hanno annunciato un'inchiesta indipendente per appurare come il serial killer necrofilo David Fuller sia riuscito a violare decine di cadaveri nelle camere mortuarie dei due ospedali di Kent dove lavorava come elettricista.

Durante il processo, il sessantasettenne ha confessato di aver strangolato a morte nel 1987 la venticinquenne Wendy Knell e la ventenne Caroline Pierce. A suo carico vi è però anche l'accusa di aver abusato sessualmente di almeno 99 cadaveri di donne, sia minorenni che di età avanzatissima.

Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, durante un'audizione in Parlamento ha annunciato di aver affidato a un corpo inquirente indipendente le indagini, delle quali era titolare il trust sanitario locale, tese ad appurare come Fuller abbia potuto proseguire indisturbato nelle sue attività per oltre 10 anni.

Le violenze sui cadaveri, definite da Javid, "scioccanti e depravate", sono state infatti perpetrate dal 2008 al 2020.

"Ci aiuterà a capire come questi reati abbiano avuto luogo in passato senza essere rilevati, identificare le aree dove un'azione preventiva del trust sarebbe stata necessaria e poi considerare implicazioni nazionali più vaste, comprese quelle per il Sistema Sanitario Nazionale (Nhs)", ha spiegato Javid.

"Abbiamo la responsabilità nei confronti di tutte le persone colpite da questi crimini scioccanti di fare la cosa giusta per coloro che abbiamo perso e coloro che sono stati lasciati indietro nel loro shock e nel loro tormento". L'inchiesta sarà guidata da Jonathan Michael, un dirigente di lunga data nel Nhs e membro del Royal College of Physicians.

La polizia che ha perquisito la casa di Fuller lo scorso anno ha trovato video che mostravano l'imputato commettere atti sessuali sui corpi conservati nei due obitori nei quali lavorava come elettricista dal 1989.

Questi crimini sono stati scoperti, grazie a un test del Dna, solo lo scorso anno, dopo l'arresto di Fuller in relazione ai due omicidi commessi nel 1987.

Fuller ha confessato di aver profanato 78 cadaveri ma secondo gli inquirenti le possibili vittime sono almeno 99 e il numero reale potrebbe essere ancora più elevato, considerando che prima del 2008 la fotografia digitale non era così difficile.

Il procuratore Libby Clark ha dichiarato di non avere memoria di un necrofilo con un numero simile di vittime. "Non mi è mai capitato niente del genere - i numeri, la natura del reato - e non conosco nessuno a cui sia successo, né poliziotti, né magistrati", ha dichiarato Clark.