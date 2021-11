Biden alla prova del voto sui piani di ricostruzione 

AGI - Dopo mesi di intense trattative e dissidi interni tra i Democratici, la Camera dei Rappresentanti americana voterà oggi i grandi piani di investimento di Joe Biden, che spera di vederli adottati per rilanciare la sua presidenza. La Camera si riunirà per votare sui due maxi programmi del presidente, che dovrebbero "ricostruire" l'America. Un progetto "storico" e "trasformativo", ha detto in precedenza una portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Sotto pressione dopo una bruciante sconfitta alle elezioni locali, i Democratici al Congresso hanno lottato per accordarsi e la presidente della Camera democratica Nancy Pelosi aveva promesso: "Adotteremo questi due piani". Perchè il tempo stava per scadere. Le lotte tra l'ala sinistra del partito di Joe Biden e funzionari eletti più moderati stavano privando il presidente di una vittoria politica di cui aveva un disperato bisogno per dare nuova vita alla sua presidenza.

"C'è un'emergenza", ha insistito Karine Jean-Pierre. Secondo i sondaggi, i programmi di spesa del presidente sono popolari tra gli americani. E uno studio di Moody's pubblicato giovedì ha stimato il numero di posti di lavoro che questi piani potrebbero creare in dieci anni a 1,5 milioni.

Prima del suo tour ai vertici del G20 e della COP26, il presidente aveva già visitato due volte Capitol Hill per accelerare il passaggio dei suoi due progetti di punta: in primo luogo, un piano per rinnovare le strade, i ponti ei trasporti fatiscenti del paese. La dotazione di 1,2 trilioni di dollari - l'equivalente del Pil della Spagna - è sostenuta da democratici e alcuni repubblicani. Poi il "Build Back Better", che prevede di ridurre i costi per l'assistenza all'infanzia e investire 550 miliardi di dollari per ridurre significativamente le emissioni di gas effetto serra entro il 2030. Ma i suoi sforzi non hanno avuto successo. Di ritorno dall'Europa, il presidente, visibilmente impaziente, ha esortato le sue truppe a mettersi in ordine.

"I Democratici non sono mai stati così vicini all'adozione" di questi piani, ha risposto ieri il leader democratico del Senato, Chuck Schumer. Ma il loro destino è in realtà nelle mani di un funzionario eletto che si rifiuta per il momento di sostenerli, il senatore Joe Manchin del West Virginia. Vista la scarsissima maggioranza democratica al Senato, ha praticamente diritto di veto su questi progetti e ha ribadito le sue preoccupazioni circa il loro impatto sul debito pubblico statunitense e sull'inflazione.

Nel suo Stato "la gente è terrorizzata dall'aumento del prezzo della benzina, del cibo, dei servizi pubblici", ha detto alla Cnn. Un modo per denunciare la spesa ritenuta eccessiva dal suo partito, accusato di non aver saputo tastare il polso del Paese, al punto da aver perso martedì il controllo della Virginia, stato che però aveva votato perlopiù Joe Biden alla elezioni presidenziali del 2020.

Un'osservazione tanto più preoccupante in quanto queste elezioni sono servite da prova generale prima di future battaglie politiche: l'intero Paese sarà chiamato alle urne per le elezioni legislative di medio termine del novembre 2022. Il partito di Joe Biden potrebbe quindi perdere il controllo di entrambe le Camere, il che complicherebbe ulteriormente la strada per qualsiasi riforma importante.