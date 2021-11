Negli Stati Uniti si possono vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni

AGI - Le autorità sanitarie statunitensi hanno dato il via libera definitivo al vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni. Pochi giorni dopo essere stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA), il vaccino è stato ora raccomandato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'ultimo passo necessario per lanciare questa nuova fase della campagna di vaccinazione attesa da molti genitori.

I bambini contagiati

Il direttore del Cdc, Rochelle Walensky, ha notato che durante la recente ondata della variante delta, i numeri dei ricoveri pediatrici negli ospedali statunitensi sono saliti alle stelle. Secondo i dati resi noti, dall'inizio della pandemia, ci sono stati 1,9 milioni di casi di Covid-19 tra i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, 8.300 ricoveri e 94 morti. Inoltre, 2.316 bambini in questa fascia d'età hanno sofferto della sindrome infiammatoria multisistemica, che comporta l'infiammazione di diversi organi ed è una complicazione del Covid-19.

Il vaccino Pfizer/BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni - che sarà di 10 milligrammi, un terzo del siero degli adulti - non sarà somministrato nei grandi centri di immunizzazione, ma nelle cliniche pediatriche e nelle farmacie. Il governo ha assicurato dosi sufficienti del siero per i 28 milioni di bambini di questa fascia di età. La prossima settimana la vaccinazione sarà "pienamente operativa".

Per Biden è "punto di svolta"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito "un punto di svolta" nella lotta contro la pandemia di Covid-19 il via libera dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni. "Questo permetterà ai genitori di porre fine a mesi di preoccupazione per i loro figli, e ridurrà il tasso con cui i bambini trasmettono il virus ad altri", ha detto in una dichiarazione. "Oggi abbiamo raggiunto un punto di svolta nella nostra battaglia contro il Covid-19".