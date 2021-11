Von der Leyen lancia la sfida: "Ue pronta a intesa su prezzo globale del carbonio"

AGI - "L'Ue è più che pronta a impegnarsi con tutti i partner e le istituzioni internazionali per giungere a un quadro globale per la determinazione del prezzo del carbonio".

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenedo all'evento sul prezzo del carbonio alla Cop26.

"I nostri studi di impatto mostrano che il modo più efficiente in termini di costi e socialmente equo per ottenere la riduzione del carbonio è optare per un mix di politiche di regolamentazione e prezzi del carbonio", ha spiegato.

"Siamo convinti che i mercati internazionali del carbonio ci possano permettere di raggiungere i nostri obiettivi dell'accordo di Parigi", ha aggiunto.

"A nostro avviso, tutti gli strumenti del mercato del carbonio devono applicarsi con solide regole di contabilità dei gas a effetto serra che evitino il doppio conteggio; e con ambiziose metodologie di allocazione coerenti con un chiaro percorso verso zero emissioni nette. Questi requisiti sono al centro del nostro lavoro sul regolamento di Parigi qui a Glasgow", ha evidenziato von der Leyen.

"La Cop26 è l'occasione giusta per far avanzare le discussioni e concordare quel regolamento. So che le discussioni sono difficili. Continuiamo a lavorare a livello bilaterale con i paesi partner per sviluppare sistemi di scambio di quote di emissione o altri meccanismi di tariffazione del carbonio", ha ammesso la leader dell'esecutivo di Bruxelles.