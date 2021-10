La giornata romana di Bolsonaro con pizza e bagno di folla

AGI - In giro per Roma, senza mascherina, tra la folla, provando le specialità della capitale: il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha iniziato così il suo soggiorno romano, ieri, con un tour a piedi tra le bellezze artistiche. Lo ha raccontato lui stesso, postando su Twitter un video - con l'inno di Mameli in sottofondo - che lo mostra tra la folla, accerchiato dalla sicurezza, a piazza del Pantheon, a Campo de Fiori e infine davanti alla Fontana di Trevi, dove si è prestato anche a foto ricordo con alcuni presenti.

Tra le tappe, anche una sosta in un alimentari per provare della pizza bianca con prosciutto e del formaggio. "Ho visto lungo la strada che le persone qui riconoscono la bandiera brasiliana. Sono molto felice. Se Dio vuole, lunedì visiterò i miei antenati", ha affermato di ritorno in ambasciata, facendo riferimento alla cerimonia che si terrà lunedì prossimo ad Anguillara Veneta dove riceverà la cittadinanza onoraria in omaggio al bisnonno Vittorio.

Bolsonaro ha anche postato una serie di foto dei saluti stamattina alla Nuvola, dove è arrivato per partecipare al G20. Tra gli altri, con il premier britannico Boris Johnson, il premier indiano Narendra Modi, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.