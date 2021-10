Il comizio di Obama a Richmond per sostenere la corsa di McAuliffe

AGI - Barack Obama ha accusato i repubblicani di minacciare la democrazia durante un comizio a Richmond, in Virginia, dove si è recato per sostenere la candidatura a governatore del democratico Terry McAuliffe, 64 anni, impegnato in un testa a testa col repubblicano Glenn Youngkin, 54 anni. Questo voto è considerato un test importante sulla popolarità di Joe Biden.

Di fronte a poche centinaia di giovani attivisti entusiasti, riuniti presso la Virginia Commonwealth University di Richmond, l'ex Presidente ha affermato che Yougkin taglierà le cattedre, ridurrà l'accesso all'aborto e sosterrà le richieste di Donald Trump che afferma che le elezioni presidenziali gli siano state rubate.

"Per quanto ne so, il messaggio principale dell'avversario di Terry è che è un ragazzo come tutti gli altri perché indossa un pile. E accusa le scuole di fare il lavaggio del cervello ai nostri figli", ha detto. "Ha anche detto che voleva far controllare le macchine per il voto utilizzate nell'ultimo scrutinio. (...) E dovremmo credere che difenderà la nostra democrazia?".

Joe Biden ha vinto in Virginia con 10 punti di vantaggio nel 2020 e i repubblicani non vincono le elezioni in quello stato dal 2009, ma il vantaggio di Terry McAuliffe nei sondaggi è sceso tanto che i candidati se la giocheranno all'ultimo voto.

Obama, che rimane il democratico più popolare negli Stati Uniti cinque anni dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha voluto galvanizzare gli elettori afroamericani, un elettorato chiave in questo stato del sud, in particolare nella regione di Richmond dove uno dei più simboli importanti del passato schiavista del paese, la statua del generale confederato Robert Lee, è stata danneggiata un mese fa.

"Sono qui in Virginia perché penso che la Virginia alla fine farà la scelta giusta", ha continuato. "Penso che qui in Virginia si dimostrerà al resto del Paese e al mondo che non asseconderemo i nostri peggiori istinti. Non torneremo a un passato che è stato cosi' brutto".