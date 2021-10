Un alto dirigente di al Qaeda è stato ucciso in Siria

AGI - L'esercito americano ha fatto sapere di aver ucciso un alto dirigente di al Qaeda in Siria durante un blitz. Si tratta di Hamid al-Matar, come ha indicato il portavoce del comando centrale John Rigsbee.

Due giorni fa la coalizione antijihadista aveva colpito una base nel sud del Paese. L'operazione è stata effettuata con un drone.

Secondo Rigsbee il blitz non avrebbe causto vittime tra i civili. L'attacco, ha spiegato in un'intervista al Washington Post, era stato pianificato da giorni e non aveva nulla a che fare con quello di mercoledì a Tanf. Sono circa 900 le truppe americane in Siria quasi tutte dispiegate nel nordest del Paese dove le forze curde sono ancora molto attive.