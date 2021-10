Nasrallah annuncia: "Abbiamo 100 mila miliziani addestrati"

AGI - Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha avvertito Samir Geagea, a capo del partito cristiano delle Forze libanesi, che il movimento filo-Teheran ha 100 mila combattenti addestrati ed esperti.



Questi combattenti - ha precisato - non sono fatti per un conflitto interno ma per difendere i confini libanesi dai nemici, ha precisato.



Giovedì scorso una protesta indetta da Amal ed Hezbollah a Beirut contro il giudice Tareq Bitar si è trasformata in uno scontro a fuoco su larga scala quando gli affiliati delle formazioni sciite, decisi a compiere una spedizione punitiva in un quartiere cristiano, sono stati respinti da cecchini appostati sugli edifici; il bilancio è stato di 7 morti e 32 feriti.