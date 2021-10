Un incendio è scoppiato nel centro commerciale di Stratford a Londra senza causare feriti

AGI - A Londra si è sviluppato un incendio al centro commerciale di Westfield Stratford. Su Twitter i vigili del fuoco della London Fire Brigade precisano che si tratta di un "piccolo incendio", che sono al lavoro circa 60 vigili del fuoco e che sono utilizzate 8 autopompe.

Firefighters remain at the scene of a small fire within a shop on the first floor of a shopping centre in #Stratford. The shopping centre has been evacuated and no injuries have been reported. https://t.co/KfRmuHs6kS pic.twitter.com/euqVIH9ZnY