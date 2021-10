Ucciso a coltellate in chiesa un deputato conservatore britannico

AGI - Il deputato conservatore Sir David Amess, 69 anni, è morto nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea dove è stato accoltellato, nonostante l’intervento dell’elisoccorso. L'uomo ha ricevuto cure sul posto per circa due ore dopo l’aggressione avvenuta alle 12:05, ma non ce l’ha fatta. Le numerose coltellate inferte sono state fatali.

Amessè stato aggredito mentre incontrava gli elettori nel suo collegio elettorale in Essex. L'aggressore è stato arrestato, è un ragazzo di 25 anni. La vicenda ricorda l’omicidio di Jo Cox, avvenuto in circostanze simili, nel 2016 durante la campagna elettorale per il referendum sulla Brexit. Un uomo è stato arrestato sul posto. David Amess era un veterano del parlamento britannico. Eletto per la prima volta nel 1983, era stimato da tutti i suoi colleghi.

"Siamo inorriditi da quanto accaduto". Lo ha scritto su Twitter la Fondazione Jo Cox. L'aggressione nei confronti del deputato ricorda quella ai danni della deputata laburista Jo Cox, assassinata a Leeds il 16 giugno 2016. Entrambi erano stati attaccati mentre espletavano le loro funzioni di parlamentare.