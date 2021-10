Biden intensifica il traffico merci contro la carenza delle forniture 

AGI - Mentre in Italia c'è il rischio paralisi nei porti, negli Stati Uniti l'amministrazione Biden punta a intensificare il traffico merci nel tentativo di alleviare le strozzature della catena di approvigionamento che stanno rallentando la ripresa economica globale. Non solo, ma tre colossi come Walmart, UPS e FedEx si sono impegnati ad allungare l'orario di lavoro, sette giorni su sette, proprio per eliminare gli squilibri tra la domanda (in espansione) e l'offerta (in ritardo) e alleviare così le carenze.

Secondo quanto riferisce il Ft, riportando le parole un alto funzionario della Casa Bianca, le tre aziende annunceranno oggi tale iniziativa mentre il presidente Usa Joe Biden ha previsto un summit con i leader aziendali, i dirigenti dei porti e dei trasporti e i funzionari sindacali per discutere lo stato di tensione delle catene di approvvigionamento globale e intensificare il traffico merci.

"La catena di approvvigionamento è essenzialmente nelle mani del settore privato, quindi abbiamo bisogno che il settore privato si faccia avanti per aiutare a risolvere questi problemi", ha detto a Ft un alto funzionario dell'amministrazione Biden. "UPS e FedEx da soli hanno spedito il 40% dei pacchetti americani per volume nel 2020.

Facendo questi passi stanno dicendo al resto della catena di approvvigionamento: 'Dovete muovervi anche voi. Facciamo un passo avanti", ha aggiunto il funzionario, citando gli impegni presi da Target, Home Depot e Samsung per spostare più container fuori dai porti. L'amministrazione Biden ha anche spinto le compagnie di trasporto ferroviario, i gruppi di autotrasportatori e i porti ad aumentare la loro capacità per soddisfare la crescente domanda.

Ad esempio il porto di Long Beach in California ha fatto dei passi per operare su un orario di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 circa tre settimane fa, e anche il porto di Los Angeles ha deciso di fare altrettanto.

La mossa della Casa Bianca di spingere in modo più aggressivo l'America corporativa ad aumentare le ore e la capacità viene in mezzo alla crescente preoccupazione che la ripresa economica sarà ostacolata da un lungo periodo di strozzature nella catena di approvvigionamento che potrebbe anche contribuire all'aumento delle pressioni inflazionistiche.

Secondo un foglio informativo distribuito dalla Casa Bianca, Walmart si impegna specificamente ad aumentare il suo uso delle ore notturne "in modo significativo", aumentando il suo "throughput" - o capacità - di "fino al 50 per cento nelle prossime settimane". UPS ha promesso di andare avanti con operazioni 24 ore su 24 e una maggiore condivisione dei dati con i porti. FedEx ha detto che farà dei cambiamenti che le permetteranno di raddoppiare il volume del carico che esce dai porti durante la notte.

L'attenzione di Biden sulle catene di approvvigionamento si è gradualmente intensificata nel corso dell'anno, poichè è diventata una fonte di debolezza per una ripresa economica statunitense altrimenti forte, alimentata dagli stimoli, e anche un potenziale punto di vulnerabilità politica per i democratici in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo anno.

A giugno scorso, il presidente aveva creato una task force per affrontare i problemi della catena di approvvigionamento in settori che vanno dai semiconduttori alle terre rare e agli ingredienti farmaceutici. Ma la crisi della catena di approvvigionamento si è ora allargata ad altri beni di consumo più basilari, portando ad un'ulteriore pressione sulle aziende americane per aiutare a smaltire gli arretrati.