In Belgio si sta valutando la settimana lavorativa di quattro giorni

AGI - Il governo belga sta valutando l'introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni senza riduzione dell'orario di lavoro, che consentirebbe un giorno di riposo in più ma allungherebbe l'orario di lavoro a nove ore e mezza, proposta accolta con poco entusiasmo e molti dubbi dai sindacati.

La misura è stata proposta dal partito liberale Open-VLD all'interno di un ventaglio di proposte per la riforma del lavoro che l'esecutivo belga intende intraprendere e che sarà discusso nelle trattative sul bilancio per il 2022 nella coalizione a sette partiti di cui fanno parte anche socialisti, democristiani e verdi.

La riforma del lavoro tra favorevoli e contrari

Al momento, la proposta per l'esecutivo del primo ministro, Alexander de Croo, non genera consenso né all'interno del governo né tra datori di lavoro e sindacati, con i quali dovranno negoziare se andrà avanti ufficialmente.

I suoi difensori, come i liberali francofoni del Mr, sostengono che consentirebbe una migliore conciliazione tra vita professionale e lavorativa lasciando una giornata libera in più, ridurrebbe il rischio di problemi mentali associati al lavoro come "burn out" e sarebbe positiva per l'ambiente riducendo il pendolarismo.

Le voci critiche, in questo caso la maggioranza, sono rivolte soprattutto al fatto che il carico di lavoro giornaliero aumenterebbe allungando la giornata lavorativa, dalle attuali 7 ore e 36 minuti a 9 ore e mezza, che non necessariamente sarebbe meglio per il benessere del lavoratore, per l'equilibrio tra lavoro e vita privata - soprattutto per i genitori con figli a scuola - e nemmeno per la produttività.

Spagna e Islanda i primi a farlo

Il Belgio si unisce così a un dibattito sul tavolo da tempo ma che ha guadagnato terreno in Europa con la pandemia di Covid-19, che ha mostrato le possibilità di organizzare il lavoro in modo diverso.

In Spagna, la multinazionale della moda Desigual ha deciso la scorsa settimana di introdurre la settimana di quattro giorni con salari ridotti per i suoi dipendenti, una tendenza che altre grandi aziende, come Telefónica, stanno già esplorando e alcune più piccole stanno già applicando.

Il caso più rilevante è quello sollevato dall'Islanda, che tra il 2015 e il 2017 ha registrato una riduzione dell'orario di lavoro nel settore pubblico da 40 a 35 ore settimanali, ripartita su quattro giorni e senza riduzione salariale, che è stata abbinata a misure per migliorare la produttività, eliminando ad esempio compiti superficiali e riducendo la durata delle riunioni. Il risultato è stato un miglioramento del benessere e dell'equilibrio tra lavoro e vita privata per i dipendenti e la produttività è stata mantenuta o addirittura aumentata, secondo un'analisi del think tank Anatomy. Questo "successo" ha portato i sindacati a negoziare una riduzione dell'orario di lavoro per l'86% della forza lavoro del Paese, secondo i loro calcoli.

I sindacati: "Seguire l'esempio degli altri Paesi europei"

I partiti e i sindacati belgi ora chiedono che la proposta nel Paese segua queste linee. Il ministro del Lavoro, il socialista Pierre-Yves Dermagne, è favorevole alla settimana di quattro giorni, ma con una riduzione dell'orario di lavoro e senza perdita di salario, e raccomanda di accompagnarla con un "diritto alla disconnessione" per garantire che il riposo i periodi sono rispettati.

"Ho sempre difeso la riduzione dell'orario di lavoro, ma qui si tratta di una redistribuzione. Il giorno di riposo, come proposto in questa formula, sarebbe necessario per recuperare dalle ore prese in prestito i giorni precedenti", ha criticato alla radio Bel Rtl il ministro dell'Ambiente, Zakia Kathabbi. Il suo partito, i Verdi francofoni di Ecolo, non appoggerà l'iniziativa, mentre gli ecologisti fiamminghi di Groen sono disposti a sostenerla purché volontaria.

Anche i sindacati criticano il presupposto aumento del carico di lavoro giornaliero. Per la Fgtb, il più grande sindacato del Paese, ciò ridurrebbe la produttività, aumenterebbe il rischio in alcuni lavori pericolosi e allungherebbe il tempo fuori casa fino a undici ore se si tiene conto del viaggio verso il posto di lavoro, cosa che complicherebbe l'equilibrio tra lavoro e vita privata, soprattutto quelli che hanno figli a scuola. Tuttavia, aprono a negoziare la settimana di quattro giorni se l'orario di lavoro venisse ridotto.