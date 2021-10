Almeno tre feriti in una sparatoria in una scuola a Dallas

AGI - Nuova sparatoria in un liceo americano: la Timberview High School ad Arlington, nell'area metropolitana di Dallas, è stata isolata a causa di una persona armata all'interno del campus, che ha aperto il fuoco e ferito almeno tre persone. Lo riferiscono i media locali.

#BREAKING: Police and other law enforcement agencies are responding to reports of an active shooting at a high school near Dallas, Texas. https://t.co/6gNWepzlkM