La promessa di Biden: lavorerò "come un dannato" per le leggi di spesa

AGI - "Lavorerò come un dannato" per far passare la legge sulle infrastrutture e quella per la spesa sociale. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti alla Casa Bianca.

Il presidente ha annunciato che viaggerà nel Paese per rafforzare il sostegno alle sue politiche, per passare le leggi e per rendere chiaro ciò che contengono.

Si tratta di leggi progettate per rendere la vita più facile per gli americani comuni, rendendo l'assistenza all'infanzia accessibile, per esempio.

"Non c'è niente in nessuno di questi pezzi di legislazione che è radicale, che è irragionevole", ha sottolineato Biden. "C'è un sacco di roba in entrambi i disegni di legge che tutti pensano di conoscere, ma non sanno cosa c'è dentro".

"Per esempio, il mio obiettivo qui è di assicurarmi che mettiamo in atto le cose che renderanno la vita più vivibile per la gente comune. Lo dico sinceramente. Non è una dichiarazione politica; è la realtà. Ci sono persone cui diamo attenzione. Una donna che cerca di tornare al lavoro con due bambini, e non può tornarci se non ha un'adeguata assistenza diurna e se la può permettere.

"Non si può essere in una situazione in cui se si ha un bambino - perché qualcuno che guadagna, diciamo, 20.000 dollari all'anno non dovrebbe avere uno sconto, non - non avere soldi indietro dal governo, proprio come voi ed io abbiamo quando compiliamo le nostre tasse? Riceviamo 2.000 dollari per ogni figlio che abbiamo e li togliamo dalle nostre tasse.

"Ma se loro non hanno tasse da pagare perché non guadagnano nulla, allora dovrebbero avere indietro il loro pagamento diretto. Perché dovrebbero essere imbrogliati? Si tratta solo di essere giusti".

Biden ha espresso fiducia nel fatto che entrambi i disegni di legge sarebbero stati approvati, ma ha rifiutato di fissare una scadenza.

I democratici moderati volevano un voto immediato su un disegno di legge infrastrutturale da 1.000 miliardi di dollari alla Camera dei rappresentanti (progetto che è già passato al Senato) mentre i più progressisti vogliono aspettare fino a quando non ci sarà un accordo su un ampio disegno di legge da 3.500 miliardi per sostenere la spesa sociale e combattere il cambiamento climatico.