In Perù un autobus è precipitato in un burrone: 32 vittime, anche 2 bambini

AGI - Almeno 32 persone sono morte, tra cui due bambini di 3 e 6 anni, e 22 sono rimaste ferite, in un incidente stradale nel Perù centrale. Un autobus, partito da Huanuco per Lima, è precipitato in un burrone.

L'incidente, secondo quanto riferisce il comandante della polizia Cesar Cervantes, è stato causato da "negligenza" in quanto il conducente stava "guidando ad alta velocità". L'autista che era alla guida al momento dell'incidente è morto, il secondo autista è stato preso in custodia.

Gli incidenti stradali sono molto comuni in Perù a causa dell'eccesso di velocità, delle cattive condizioni delle strade, della mancanza di segnaletica e della scarsa applicazione della legge. Domenica scorsa 22 persone sono morte e un numero imprecisato di persone è ancora disperso dopo che due barche si sono scontrate su un fiume dell'Amazzonia peruviana. Una delle barche trasportava più di 80 persone mentre la sua capacità massima era di 30. Due giorni prima, un autobus è precipitato in un burrone nel sud-est del paese, uccidendo 17 persone.