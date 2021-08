Il successore di Andrew Cuomo a New York potrebbe essere una donna

AGI - La nemesi per il governatore di New York, Andrew Cuomo, potrebbe essere servita presto: travolto dalle accuse di molestie sessuali lanciate nei suoi confronti da 11 donne, il politico democratico potrebbe essere sostituito proprio da una donna.

Il nome è quello di Kathy Courtney Hochul, la sua vice, che potrebbe prendere il suo posto nelle prossime settimane, se Cuomo verrà ufficialmente incriminato dalla procura oppure costretto alle dimissioni dopo l’avvio della procedura d'impeachment da parte del Congresso di New York.

Una donna inflessibile

Nata a Buffalo, 62 anni, avvocato, sposata dal 1984 con un ex procuratore distrettuale, due figli, Hochul è considerata inflessibile, al di sopra di ogni ombra, brava a tenersi fuori dal cerchio magico del governatore. Si è occupata di mantenere i contatti con il territorio: negli ultimi sei anni ha visitato tutte le 62 contee dello Stato, e adesso è pronta a sostituire Cuomo, accusato di aver dedicato alle attuali ed ex collaboratrici attenzioni troppo morbose, fatte di abbracci e baci non richiesti, battute a doppio senso e, in almeno un paio di casi, palpeggiamenti imbarazzanti.

Le dimissioni dell'assistente

Nei giorni scorsi la sua storica assistente, Melissa DeRosa, si è dimessa dall’incarico senza fornire spiegazioni. Ma è un altro colpo alla stabilità del potente politico italoamericano. Se Cuomo dovesse uscire di scena, Hochul sarebbe la prima donna governatore nella storia di New York.

Fin da subito aveva preso le distanze sul caso, parlando di “prove documentate di azioni ripugnanti” e che “nessuno si doveva sentire sopra la legge”. Hochul non ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Cuomo, ma ha detto che l’assemblea, che sta preparando gli articoli dell’impeachment, “determinerà i prossimi passi”. E quelli sembrano proprio portare verso la sua promozione.