La Germania valuta restrizioni per chi non si vaccina 

AGI - Helge Braun, responsabile della Cancelleria del governo tedesco, non esclude che, se resta la tendenza al rialzo dei contagi di Covid-19, ci possano essere restrizioni per i non vaccinati e libertà di cui possono godere solo coloro che hanno il ciclo completo del vaccino. "I vaccinati avranno più libertà dei non vaccinati", ha detto Braun al giornale domenicale "Bild am Sonntag".

Braun ha aggiunto che se le infezioni continuano ad aumentare, i non vaccinati dovranno ridurre ancora i loro contatti, nonostante la strategia di test di massa della Germania negli ultimi mesi. "Questo può significare che certe offerte come le visite a ristoranti, cinema o stadi potrebbero non essere possibili per le persone non vaccinate, anche se il test e' negativo, perche' il rischio sarebbe troppo grande", ha detto.

L'incidenza settimanale in Germania è attualmente di 13,8 casi per 100.000 abitanti, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch (RKI) di virologia. Anche se il livello e' relativamente basso, la tendenza all'aumento e' preoccupante. Il 6 luglio, l'incidenza settimanale era al suo livello più basso di 4,9 infezioni per 100.000 abitanti.

"Se l'incidenza continua ad aumentare, sarà difficile tenere i contagi fuori dalle scuole", ha detto Braun, che ha invitato i genitori e il personale scolastico a vaccinarsi. Braun ha anche detto di essere a favore del mantenimento dell'obbligo di indossare mascherine sui trasporti pubblici, negli spazi chiusi e durante le lezioni. Braun teme che l'aumento dell'incidenza potrebbe portare fino a 100.000 infezioni giornaliere a settembre e un'incidenza settimanale di 850 infezioni per 100.000 abitanti.