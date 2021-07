Washington sospende la licenza da avvocato a Rudy Giuliani

AGI - Rudy Giuliani non potrà svolgere, per il momento, l’attività di avvocato a Washington. Lo ha deciso la corte d’appello della capitale che ha sospeso la licenza al legale di Donald Trump, in attesa che si concluda il processo disciplinare avviato poche settimane fa a New York.

A Giuliani era stata sospesa la licenza nella Grande Mela a causa del suo ruolo nel “diffondere false informazioni” riguardo le accuse di brogli alle elezioni presidenziali e per l’intervento fatto al comizio di Trump del 6 gennaio da cui poi migliaia di persone si mossero per raggiungere la sede del Congresso e metterla sotto assedio. Giuliani ha sempre sostenuto di non aver mai lanciato appelli alla violenza.