L'ossessione dei miliardari per la conquista dello spazio

AGI - L'annuncio che Jeff Bezos andrà nello spazio per il primo viaggio con equipaggio della sua compagnia Blue Origin è un'altra prova dell'ossessione che alcuni miliardari hanno per la conquista del cosmo, condivisa da Elon Musk, patron di Tesla, e Richard Branson, a capo di Virgin.

L'uomo che secondo Forbes è il più ricco del mondo ha raccontato sul suo account Instagram che il 20 luglio - appena quindici giorni dopo l'entrata in vigore delle sue dimissioni da ceo di Amazon - viaggerà nello spazio con suo fratello Mark e una terza persona .

Quello del 20 luglio sarà il primo volo dell'azienda aerospaziale fondata da Bezos nel settembre 2000 - sei anni dopo aver creato Amazon.

Un sogno d'infanzia

"Vedere la Terra dallo spazio ti cambia e cambia il tuo rapporto con il pianeta e con l'umanità", ha detto Bezos, che all'inizio dell'anno aveva già presentato i suoi piani per lasciare la carica di amministratore delegato di Amazon e passare il testimone a l'attuale capo di Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy. Così, come lui stesso ha indicato, avrà più tempo da dedicare alle iniziative filantropiche e alla gestione delle altre sue società, Blue Origin e il Washington Post.

La passione di Bezos per lo spazio è condivisa da Elon Musk, che prima di fondare Tesla aveva creato SpaceX, una società privata appaltatrice della Nasa e che lo scorso anno ha già portato in orbita un equipaggio di astronauti. Il miliardario sudafricano che vive in Texas è convinto che il futuro dell'umanità sia fuori dal pianeta Terra e che se la specie non migrerà nello spazio dovrà fare i conti con l'estinzione di massa.

Una città su Marte

"L'alternativa è diventare una civiltà che viaggia nello spazio e una specie che risiede su diversi pianeti" avvea detto Musk durante una conferenza in Messico nel 2016 . Il miliardario ha anche espresso il desiderio di fondare una città su Marte che avrà un milione di abitanti entro il 2050 e SpaceX sta già lavorando alla progettazione del mezzo per trasportarli.

Sebbene la sua azienda sia quella che ha ottenuto il maggior successo e notorietà nel campo dell'industria spaziale fino ad oggi, Musk non è ancora stato passeggero in nessuno dei suoi viaggi e Bezos taglierà questo traguardo prima di lui.

Il terzo in lizza è Richard Branson, co-fondatore del conglomerato britannico Virgin Group - con una forte presenza nel mondo del trasporto aereo e del turismo - e che nel 2004 ha fondato Virgin Galactic, il cui obiettivo è offrire viaggi spaziali commerciali.

Hotel e voli interplanetari

Tuttavia la scommessa di Branson è in qualche modo diversa da quelle di Bezos e Musk, poiché non si basa sull'invio di razzi diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, la Luna o un qualsiasi pianeta. Virgin Galactic utilizza un aereo cargo a motore (simile a due aerei collegati dall'ala) che solleva la navicella fino a una certa altezza e poi la libera per planare e utilizzare il proprio motore per salire ancora più in alto.

Come nei casi di Bezos e Musk, Branson ha il suo sogno: trasferire l'attuale modello di viaggio aereo nello spazio, con viaggi ad alta velocità e trasporti in hotel su altri pianeti.