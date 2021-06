Migliaia di siti Internet sono stati inaccessibili per 45 minuti. Offline anche la Casa Bianca

AGI - Migliaia di siti Internet in tutto il mondo, dalla Casa Bianca ad Amazon, dal Guardian al Financial Times, sono stati inaccessibili per 45 minuti. Nel tentativo di caricare l'homepage, appariva l'errore 503, che segnala che il server non è in grado di fornire il contenuto richiesto, perché guasto o sovraccarico.

Il fornitore di Content Delivery Networks (Cdn) Fastly ha comunicato che è stato identificato ed è in corso di soluzione il problema al cloud. Nel frattempo alcuni siti che erano risultati irraggiungibili, come la Bbc e il Guardian, sono tornati online passando a un altro Cdn.

Su Twitter alcuni utenti puntano il dito su un possibile malfunzionamento del Cdn di Shopify.- Tra i siti non accessibili figuravano Reddit, Twitch, Pinterest, Spotify, Github, StackOverflow, Quora, Cnn, Bbc e New York Times. Nessun problema, invece, per i social network Facebook e Twitter. Tra i media, sono invece funzionanti, tra gli altri, i siti di Washington Post, Wall Street Journal, Fox News, Reuters e Bloomberg.

Fastly è una delle aziende più utilizzate al mondo per i servizi di Content Delivery Management, ovvero la rete di server che consente la consultazione dei contenuti. I Cdn sono una delle parti fondamentali dell'infrastruttura internet mondiale. Queste compagnie gestiscono reti globali di server per ottimizzare la performance e l'accessibilità dei servizi web.

I Cdn funzionano da server intermediari e immagazzinano i dati nel server più vicino possibile all'utente finale. Senza i Cdn, ogni informazione dovrebbe essere trasmessa dal server originale, magari dall'altra parte del mondo, ogni volta che viene caricata una pagina. Con il tempo l'offerta dei Cdn è diventata sempre più sofisticata e comprende numerosi servizi di sicurezza che vanno dalla protezione DDos (cioè, mitigazione degli attacchi di negazione del servizio distribuiti) a firewall per applicazioni web che ostacolano il traffico da clienti sospetti. Oltre a Fastly e Amazon Web Service, tra i fornitori di Cdn più utilizzati figurano Cloudflare, CloudFront e Akamai. Il crash odierno non sembra essere limitato a singoli nodi di server ma appare di carattere globale.