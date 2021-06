La Germania toglie l'Italia dalle zone a rischio Covid

AGI - La Germania ha tolto l’Italia, la Repubblica Ceca e ampie zone dell’Austria, della Svizzera, della Croazia e della Francia dalla lista delle zone a rischio Covid. E’ quanto ha annunciato il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, che specifica che da domenica chi arriva via terra in Germania da queste zone non dovrà può sottostare ad alcuna limitazione di viaggio relativa alla pandemia da coronavirus.