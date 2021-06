In India una sposa morta durante la cerimonia è stata sostituita con la sorella

AGI - Una sposa deceduta durante il rito matrimoniale è stata prontamente sostituita dalla sorella minore, convolata a nozze con il promesso sposo dopo che le famiglie si sono accordate per celebrare l’unione ad ogni costo. Non è il copione di un film ma un fatto di cronaca accaduto la scorsa settimana nello Stato dell’Uttar Pradesh (Nord), come riferito dal quotidiano Times of India.

Secondo la ricostruzione dei fatti, risalenti al 27 maggio, la promessa sposa di nome Surbhi, del villaggio di Samaspura (distretto di Etawah), è collassata dopo il primo di una lunga serie di Riti, che consiste nello scambio di ghirlande della coppia.

Uno scambio avvenuto a casa della ragazza, dove poche ore prima era giunto lo sposo, Mangesh Kumar, originario del villaggio di Nawli, accompagnato da tutta la famiglia. Disperati i genitori di Surbhi l’hanno trasportata in ospedale, dove i medici l’hanno dichiarata morta, attribuendo la causa del decesso ad un infarto.

La terribile vicenda ha preso una piega ancora più drammatica quando il promesso sposo ha chiesto alla famiglia della vittima di poter convolare a nozze, subito e nello stesso luogo, con la sorella minore, Nisha. Una richiesta accolta dai genitori di Surbhi e Nisha, secondo alcuni commentatori sulla base di un’antica tradizione vigente in India che autorizzava il matrimonio con la sorella della sposa in caso di decesso.

“È stata una situazione davvero bizzarra in quanto il matrimonio di mia sorella veniva celebrato mentre nella stanza accanto giaceva il suo corpo senza vita”, ha raccontato alla stampa locale il fratello Saurabh. Solo al termine dei riti nuziali sono stati avviati quelli funebri della defunta prima sposa.