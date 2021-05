Almeno due morti e venti feriti in una sparatoria in Florida

AGI - Due morti e venti feriti: è il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta a Miami, in Florida. Secondo quanto riferito dal capo della polizia di Miami-Dade, Alfredo Ramirez, intorno a mezzanotte i tre aggressori, armati di fucili d'assalto, sono scesi da un Suv bianco e hanno cominciato a sparare sulla folla riunita a El Mula Banquet Hall per un concerto. Un "atto codardo", lo ha definito, sottolineando la "terribile tragedia per la comunita'".

I feriti, 20-25, di cui non si conoscono le condizioni, sono stati trasferiti negli ospedali della zona. "Questi sono assassini a sangue freddo che sparano indiscriminatamente sulla folla e faremo giustizia", ha assicurato Ramirez, chiedendo aiuto ai cittadini mentre gli investigatori stanno mettendo insieme testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza.