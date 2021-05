Von der Leyen, "Il certificato digitale pronto a giugno"

AGI - "Si stanno facendo progressi nell'agevolare la liberta' di movimento in tutta l'Unione europea" e "il certificato Ue svolgerà un ruolo importante" quindi "siamo molto felici per l'accordo politico della scorsa settimana che segna una pietra miliare in questo senso: i cittadini saranno in grado di utilizzare un certificato reciprocamente riconosciuto per viaggiare in Europa".

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice Ue. "L'infrastruttura IT" necessaria per far funzionare il certificato digitale "sarà pronta dal primo giugno", ha aggiunto la presidente.

"Ora gli Stati membri avranno un ruolo chiave nel garantire che i sistemi sanitari nazionali ricevano le informazioni sullo stato di salute dei cittadini in modo che il certificato possa essere rilasciato", ha precisato von der Leyen. "Penso che il certificato sia un'opportunità unica per mostrare come l'Unione europea contribuisce concretamente alla vita quotidiana delle persone", ha concluso. (AGI)

Bxl/Bra