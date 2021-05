>

La polizia israeliana chiude la Spianata delle Moschee ai palestinesi giovani

Oggi la riapertura del complesso, dopo 20 giorni, ai fedeli ebrei. Il portavoce della polizia israeliana ha spiegato che l'area è stata aperta per "visite regolari" e che le forze dell'ordine l'hanno messa in sicurezza per "prevenire incidenti"