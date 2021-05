Avvistata e fotografata una rara coppia di leopardi persiani in Pakistan

AGI - Una coppia di rari leopardi persiani, avvistata per la prima volta l'anno scorso in Pakistan, è stata filmata e fotografata nella natura. Come riferito Sharifuddin Baloch, responsabile della protezione di specie animali della provincia di Balochistan, i due leopardi erano stati individuati per primi dai ranger, sei mesi fa, al parco di Hazarganji.

"Abbiamo equipaggiato il nostro staff con telecamere e binocoli per filmare la coppia e fotografarla", ha raccontato Baloch, aggiungendo che questo mese l'impresa è riuscita. I leopardi persiani sono una sotto-specie della pantera originari di Turchia, Iran, Afghanistan e Caucaso.

Sono estremamente rari e sono classificati come specie in pericolo dalla International Union for Conservation of Nature; nella natura selvaggia ne vivono poco meno di mille, mentre altri 200 sono in cattività. Baloch ha sottolineato che finora questa specie non era mai stata avvistata in Pakistan.