Un puma si sta aggirando per le strade di San Francisco

AGI - Le autorità di San Francisco hanno avvertito i residenti della presenza di un puma che nelle ultime ore è stato avvistato più volte aggirarsi per le strade della città. "Se incontrate il puma, provate ad apparire il più grandi possibile, non dategli le spalle, proteggete i bambini e non correte", ha scritto su Twitter la consigliera distrettuale Hillary Ronen.

Il felino è stato segnalato nel quartiere residenziale di Bernal Heights, dove le telecamere di sicurezza di molte abitazioni lo hanno inquadrato mentre vagava in cerca di prede per i giardini e i vicoli, soprattutto di notte. Gli agenti responsabili della vigilanza sugli animali selvatici hanno aumentato la loro presenza nell'area e ritengono probabile che il puma sia già tornato tra le montagne a Nord della città californiana.

I puma di solito evitano il più possibile il contatto con gli umani ma in California, a causa della siccità, si addentrano sempre più spesso nelle aree abitate alla ricerca di acqua e cibo. Secondo l'agenzia Usa dei Parchi Nazionali, se si incontra un puma bisogna mantenere la calma e provare a intimidirlo, cercando di apparire il più voluminosi possibile con l'ausilio dei vestiti e alzare la voce. In nessun caso bisogna dare le spalle al felino, accucciarsi o correre, dal momento che in questo caso si verrebbe identificati come prede.