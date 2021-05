Israele valuta le condizioni per un tregua a Gaza

AGI - Israele sta valutando le eventuali condizioni per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riferiscono fonti militari.

Il conflitto israelo-palestinese sarà uno dei temi principali in agenda nell'atteso incontro bilaterale tra i ministri degli Esteri russo e americano, a margine del Consiglio artico che si tiene giovedì a Reykjavik. Lo ha anticipato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Ryabkov. La Russia, ha spiegato, è "in contatto piuttosto intenso con l'inviato speciale Usa per il Medio Oriente, Heidi Amr".

"Le discussioni si svolgono anche ad altri livelli", ha aggiunto Ryabkov, "è ovvio che questo argomento è tra i principali nell'incontro di mercoledì tra Serghei Lavrov e Antony Blinken e la prossima settimana anche queste discussioni continueranno".