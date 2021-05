Covid: nel mondo 164 milioni di contagi, 1,5 miliardi i vaccini somministrati

AGI - I contagi di Covid-19 nel mondo sono pari complessivamente a 164 milioni dall'inizio della pandemia; il numero di decessi dovuti al virus è di 3,4 milioni, secondo i dati raccolti e aggiornati dalla John Hopkins University. Quanto al numero di vaccini somministrati, ha appena superato il miliardo e mezzo di dosi in tutto il mondo.

Nuovo record di vittime in India, dove, per la prima volta dall'inizio della pandemia, si sono registrati in un solo giorno più di 4.500 di morti legati al coronavirus. In controtendenza il dato dei contagi: sono 267.334 le infezioni segnalate nell'ultima giornata, a fronte degli oltre 400mila contagi giornalieri registrati di recente.